1. Sınıfların Uyum Haftası 1 Eylül

1. SINIFLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

1. sınıfların ne zaman başlayacağı sorusu, okula ilk kez adım atan minik öğrenciler ve onların aileleri için önemli bir konu. Bu süreçte, öğrencilerin okul ortamına uyum sağlanması için özel bir “uyum haftası” düzenleniyor. O halde, uyum haftası hangi tarihte başlıyor ve 1. sınıflar yarın mı okula başlayacak?

UYUM HAFTASI VE OKULUN AÇILIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, 1. sınıf öğrencileri için okullar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü açılıyor. Bu tarihte yalnızca 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler için uyum eğitimi başlayacak. Bu uygulamanın temel amacı, çocukların okul ortamına daha hızlı adapte olmasını sağlamaktır.

ÖĞRENCİLERİN İLK HAFTASI

Uyum haftası boyunca öğrenciler, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışacak, okul kurallarını öğrenecek ve sınıf ortamına alışmaya çalışacak. 1. sınıflar yarın (1 Eylül) okula başlıyor ancak bu sadece uyum eğitimi kapsamında gerçekleşecek. Normal dersler ise bir hafta sonra, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm sınıflar için başlayacak.