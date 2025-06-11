1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan’a Gidecek. 2. C. Yılmaz, Külliye’de Toplantıya Katılacak. 3. A. Özdemir Göktaş Bakü’de Etkinlikte Bulunacak. 4. TBMM Genel Kurul Toplantıya Gelecek. 5. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistik Açıklayacak. 6. A Milli Takım Meksika ile Maç Yapacak

TBMM BAŞKANI KAZAKİSTAN’A GİDECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak amacıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’ya yol alacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Toplantının saati 09.00 olarak belirlenmiş durumda.

AİLE POLİTİKALARI ETKİNLİĞİ BAKÜ’DE DÜZENLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu II. Bakanlar Toplantısı çerçevesinde “Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar” temalı bir etkinlik ile “Orta Koridor 360°: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya” başlıklı etkinliğe katılacak.

TBMM GENEL KURUL TOPLANTISI

TBMM, gündemindeki konuları görüşmek amacıyla Genel Kurul toplantısını gerçekleştirecek. Ayrıca, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi kendi grup toplantılarını düzenleyecek. Toplantılar için belirlenen zamanlar ise 14.00, 10.30 ve 09.30 olarak açıklanmış.

KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıklama yapacak. Bu açıklama saat 10.00’da gerçekleşecek.

GAZZE’DE İNSANİ DURUM TAKİP EDİLİYOR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla seyahat eden “Madleen” gemisinin, İsrail güçleri tarafından alıkonulan aktivistleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği şiddetli saldırıların yarattığı insani kriz ve yardım girişlerindeki engeller hakkında da gelişmeler izleniyor.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri için hazırlık sürecinde ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde Meksika ile dostluk maçı oynayacak. Maçın başlangıç saati 04.00 olarak belirlenmiş.

Ayrıca, A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nin ilk hafta karşılaşmalarını Çin’de gerçekleştirecek ve ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Şian’da saat 15.30’da başlayacak.

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