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1 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEYEN GÜVENLİK GÜÇLERİ

Yurtta güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor. İstanbul’da gerçekleştirilen son operasyonlar, zehir tacirlerine ağır darbeler indirdi.

İSTANBUL’DA 4 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde belirli zamanlarda dört ayrı operasyon yaptı. Yurt dışından havlulara emdirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul’da kristal hale getirilip piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler, gerçekleştirilen ilk operasyonda havluya emdirilmiş ve bir kısmı kristal hale getirilmiş 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

UYUŞTURUCU İMALATI ORTAYA ÇIKTI

Süreç içinde çalışmalarını devam ettiren ekipler, takip ettikleri şüphelilerin şehir merkezine ve kalabalıklara uzak alanlarda, Silivri’deki bazı adreslerde yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu imalatı yaptıklarını belirledi. Silivri ve Bağcılar’daki değişik adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

TOPLAMDA 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Altı ilçede yapılan dört operasyon sonucunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre uyuşturucu üretiminde kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 tabanca ve 69 fişek yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin hepsi, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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