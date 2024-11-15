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“1 Yaşındaki Bebeğin Trajik Ölümü”

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 12 Kasım Salı günü, Konak ilçesinin Kahramanlar Mahallesi’ndeki 1413 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, haşere ilaçlaması yaptırmak için bir firmayla anlaştı. Yapılan ilaçlama sonrasında apartmanda yaşayan bazı kişiler rahatsızlık hissetmeye başladı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren bina sakinleri, yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.’nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini öğrendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K., ayrıca binada oturan G.U. bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Anne ve baba taburcu edilirken, G.U.’nun tedavisinin devam ettiği bilgisi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlamakla sorumlu firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, 3 apartman tahliye edildi ve AFAD ekipleri bölgede havalandırma çalışmasına başladı.

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