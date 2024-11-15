“1 Yaşındaki Toprak Bebeğe Acı Veda!”

ÇOCUK TÖRENLERİ VE AİLENİN ACI YÜKÜ

İzmir’in Konak ilçesindeki bir apartmanda, tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası hastalanan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı cenaze töreninde, küçük tabuta dakikalarca sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı, duygu dolu anlar yaşadı.

BABANIN YARASI VE ACI SÖYLEMİ

Acılı baba Recep Kınalı, “Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor” diyerek, yaşadığı derin acıyı ve kederi ifade etti. Ailenin kaybı, çevresinde büyük üzüntü yarattı. Minik Altay’ın ölümü, ilaçlama süreçlerinin ve güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.