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10.30 – Diyarbakır’da Ayin Gerçekleşecek. 14.00 – Öğretmenler Basın Açıklaması Yapacak. 14.00 – İzmir’de Tatbikat Brifingi Olacak. 17.00 – Ankara’da Anma Etkinliği Düzenlenecek. 18.00 – Antalya’da Miting Gerçekleşecek. 19.00 – Süper Lig Hafta Sonu Tamamlanacak

10.30’DA AYİN DÜZENLENECEK

Türkiye Ermeni Patriği II. Sahag Maşalyan’ın katılımıyla Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde ayin gerçekleştiriliyor.

ALTERNATİF EĞİTİM GÜNDEMDE

2024 KPSS ek atama bekleyen öğretmenler, saat 14.00’te Ulus Meydanı’nda basın toplantısı yapıyor.

ARAMA KURTARMA TATBİKATI KAPSAMINDA BRİFING

14.00’te, Anadolu Yıldızı 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın basın brifingi Konak Orduevi’nde gerçekleştiriliyor.

GEZİ EYLEMLERİ İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ

17.00’de CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Eylemleri’nin 12. yılında hayatını kaybedenler için Güvenpark’taki il başkanlığı binası önünde anma etkinliği düzenliyor.

KONFERANS VE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

18.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Kepez’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde halka hitap ediyor. Miting öncesinde ise CHP Gençlik Kolları, Kepez Sakarya Parkı’ndan mitingin yapılacağı Turgat Özal Spor Salonu önüne yürüyüş yapıyor.

SÜPER LİG’DE SON HAFTA MAÇLARI

19.00’da Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftası; Sipay Bodrum FK-Beşiktaş ve Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla sona eriyor.

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