10 Ağustos 2025 Resmî Gazete Yayınlandı

RESMÎ GAZETE ERIŞİMİ

10 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’nin PDF sürümü şimdi erişime açıldı. Okuyucular, yayımlanan tüm kararları, kanunları, atamaları ve ilanları detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Yasama, yürütme ve yargıya ait düzenlemelerin yanı sıra, kamuoyunu ilgilendiren resmi duyurular da Resmî Gazete’de yer almakta.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜZELDİĞİ KARARLAR

Bunlar arasında “Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/354)” ve “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/355)” da bulunuyor. Ayrıca, “Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayımlandı.

İŞKOLU TESPİTİ VE İLANLAR

Yayınlanan belgelerde işkolu tespit kararları da öne çıkıyor. “İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)” dahil olmak üzere çeşitli ilanlar yer almakta. İlan bölümünde ise “Yargı İlanları”, “Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları” ile “Çeşitli İlanlar” gibi başlıklar bulunuyor.

DÖVİZ KURLARI VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de gazetede yayımlanarak kamuoyuna sunuluyor. Bu bilgiler, okuyucuların piyasa hakkında güncel verilere erişimini sağlıyor.