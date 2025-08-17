10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİSİ

Balıkesir’de 10 Ağustos saat 19.53’te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde bazı illeri etkiledi. Deprem sonucunda 12’si metruk olmak üzere toplam 16 ev yıkıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pehlivan, daha sonra Sındırgı Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

99 DEPREMİ VE ANMA TÖRENİ

Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümüne dair şu ifadeleri kullandı: “Bugün Gölcük’te gece saat 03.02’de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 26’ncı dönümü. Depremin 26’ncı yıl dönümünde Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeyiz. 10 Ağustos’ta akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu vesileyle Kocaeli depreminde, Gölcük depreminde 99 yılında hayatını kaybetmiş olan 18 binin üzerinde vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum.” Pehlivan, 1999 depreminde yaralanan 45 bine yakın kişinin ve 16 milyon insanın etkilendiğini aktararak, “Bir kere daha kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum ve böyle afetleri Allah bir daha göstermesin diliyorum.” dedi.

DEPREM SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR

Pehlivan, 1999 depremine ait süreçleri ve AFAD’ın kuruluşunu değerlendirerek, “O günlerin şartlarında imkanların kısıtlı olduğu, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde ulaşım ve haberleşme anlamında değerlendirmeler yapıldığında, sonraki süreçte o depremlerden çıkarılan sonuçlar, 99 depreminin bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesine neden oldu.” ifadesini kullandı. AFAD’ın kuruluşunun ardından, kriz yönetimi anlayışından, risk odaklı bir yönetim anlayışına geçiş yapıldığını aktaran Pehlivan, bu anlayışla afetleri bir bütün olarak ele aldıklarını belirtti.

AFAD’IN DEPREM YARDIMI VE DESTEKLERİ

Pehlivan, 10 Ağustos’taki depremle ilgili gerek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını gerekse barınma ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmaları aktardı. Pehlivan, “Hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Bir binada 4 vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. 1 vatandaşımız çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. Ayrıca, 250 konteynerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Pehlivan, “İlk 36 saat içerisinde 50’ye yakın konteyner kurmuştuk. Bugün itibarıyla 175 konteyneri kurmuş durumdayız. Ayrıca 331 vatandaşımıza nakdi barınma desteği sağladık.” diye ekledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmalarını tamamladığını da belirtti.