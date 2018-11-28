10 AVM ve tren istasyonu tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 10 alışveriş merkezi ile bir tren istasyonunun tahliye edildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da büyük bir panik yaşanıyor. Kentte bulunan 10 alışveriş merkezi ile bir tren istasyonunun tahliye edildiği öğrenildi.

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Artrium, Tsvetnoi, Kapitoliy, Megapolis gibi toplam 10 büyük alışveriş merkezine yönelik bomba ihbarı yapıldı.

RIA haber ajansı ise, 12 AVM’den binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Rusya’da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

HÜRRİYET