10 Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı

AK PARTİ’NİN KONGRE HAZIRLIĞI

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlık sürecinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti’ye katılan 10 belediye başkanına rozet takıyor. Bu yeni katılım, partinin yerel yönetimlerdeki gücünü artırma potansiyeli taşıyor. Özellikle, farklı partilerden gelen isimlerin katılımı dikkat çekiyor.

YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye yeni katılan belediye başkanları arasında şu isimler yer alıyor: 1*) Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi) 2*) Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP). Bu katılımlar, partinin yerel politikalarındaki etki alanını genişletiyor.