More
Gündem

10 Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı

10-belediye-baskani-ak-parti-ye-katildi

AK PARTİ’NİN KONGRE HAZIRLIĞI

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlık sürecinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti’ye katılan 10 belediye başkanına rozet takıyor. Bu yeni katılım, partinin yerel yönetimlerdeki gücünü artırma potansiyeli taşıyor. Özellikle, farklı partilerden gelen isimlerin katılımı dikkat çekiyor.

YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye yeni katılan belediye başkanları arasında şu isimler yer alıyor: 1*) Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi) 2*) Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP). Bu katılımlar, partinin yerel politikalarındaki etki alanını genişletiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bankaların Altın İçin 2025 Tahminleri

2025 yılına dair altın fiyatlarıyla ilgili 20 farklı kurumdan öngörüler paylaşıldı. Tarihi zirvelerini gören altın hakkında analizler yapıldı.
Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlarken, derbinin hakemi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra belirlendi. Detaylar merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.