10 çocuk doğurana para ödülü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 çocuk doğuran kadınlara 1 milyon ruble ödül verileceğini duyurdu.

Rus lider Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir ödüllendirme sistemi olan ‘Kahraman Anne’ projesini yeniden hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında 10 çocuk doğuran annelere 295 bin lira ( 1 milyon ruble) para ödülü verilerek Rusların daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amaçlanıyor.

1944 yılında Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda büyük kayıplar vermesinin ardından dönemin lideri Joseph Stalin, ‘Kahraman Anne’ projesini hayata geçirmişti. O dönem, 400 binden fazla anne, Kahraman Anne unvanına sahip olmuştu. Ancak 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından proje rafa kaldırılmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, ülkede nüfus oranının giderek düşmesinin ardından ‘önemli önlemlere ihtiyaç duyulduğunu’ dile getirerek Kahraman Anne projesinin yeniden uygulanacağını duyurdu.

Kahraman Anne projesine göre, 10 veya daha fazla çocuk doğuran Rus anneler, onuncu çocukları 1 yaşına geldiğinde tek sefere mahsus olarak 1 milyon ruble (295 bin lira) ödül kazanacak. Bu para, diğer 9 çocuğu hala hayattaysa alınabilecek. Ancak terör eylemleri ya da silahlı çatışmalarda ölen çocuklar için istisnalar olacak.

MADALYA VERİLECEK

Kahraman Anne unvanına sahip olan Rus kadınlara ayrıca Rusya bayrağıyla süslenmiş altın madalya da verilecek.

Kahraman Anne unvanı, Emek Kahramanı ve Rusya Kahramanı gibi diğer devlet madalyalarıyla benzer bir prestije sahip.