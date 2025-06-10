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10 Haziran 2025’te Erişim Sorunları Yaşandı

ERİŞİM SORUNLARI YAŞANDI

10 Haziran 2025 tarihinde ChatGPT kullanıcıları, platforma ulaşmakta sıkıntı çekti. Kullanıcılar, “Mesajınız iletilemedi” gibi hata bildirimleri ile karşılaştı ve sohbet başlatmada zorluk yaşadı. Bu durum, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar arasında “ChatGPT çöktü mü?” ve “Neden erişim sağlanamıyor?” gibi soruların gündeme gelmesine yol açtı.

OPENAI’DEN AÇIKLAMA

OpenAI’nin resmi durum sayfasında, ChatGPT hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Şirket, bu sorunları araştırdığını ve çözümler üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, şu ana kadar sorunun kaynağı veya ne zaman tamamen çözüleceği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması veya yanıt alamaması şeklinde kendini gösteriyor.

TEKNİK AKSAKLIKLARIN NEDENLERİ

Bu tür teknik aksaklıklar, genellikle sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Kullanıcıların, OpenAI’nin resmi duyurularını ve durum güncellemelerini takip etmeleri öneriliyor. Kullanıcı raporları, OpenAI şirketinde yaşanan problemlerin olduğunu gösteriyor.

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