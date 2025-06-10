10 Haziran 2025’te Erişim Sorunları Yaşandı

CHATGPT KULLANICILARI ERİŞİM SIKINTISI YAŞADI

10 Haziran 2025 tarihinde ChatGPT kullanıcıları, platforma erişimde zorlanma yaşadı. Kullanıcılar, “Mesajınız iletilemedi” gibi hata mesajlarıyla karşılaştı ve sohbet başlatmada sorunlar yaşadı. Bu durum, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar arasında “ChatGPT çöktü mü?” ve “Neden erişim sağlanamıyor?” şeklinde soruların artmasına sebep oldu. Peki, ChatGPT çöktü mü? 10 Haziran’da ChatGPT’ye neden ulaşamıyor?

OPENAI’DEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

OpenAI’nin resmi durum sayfasında, ChatGPT hizmetindeki artan hata oranları ve gecikmeler belirtildi. Şirket, bu sorunları araştırdığını ve çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, şu ana kadar sorunun neden kaynaklandığı veya ne zaman tamamen çözülebileceği hakkında net bir bilgi verilmedi.

KULLANICILARDAN GELEN RAPORLAR

Erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması ya da yanıt alamaması biçiminde kendini gösteriyor. Bu tür teknik aksaklıklar, genellikle sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Kullanıcıların, OpenAI’nin resmi duyurularını ve durum güncellemelerini takip etmeleri öneriliyor. Kullanıcı raporları, OpenAI’de teknik problemlerin yaşandığına işaret ediyor.