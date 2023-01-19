10 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis tarafından yakalanan ve itirafçı olan şüpheli B. Ç’nin ifadesi, teşhisleri doğrultusunda ve dijital materyallerin incelenmesiyle toplanan deliller kapsamında örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin gözaltı kararı verildi.

44 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis tarafından İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi