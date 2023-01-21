10 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu yakalan 40 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli olarak ifadesi alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan B.Ç. isimli şahsın ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesi, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu çıkan deliller neticesinde ise yeni bir soruşturmaya başlandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ilişkin İstanbul merkezli ve Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van olmak üzere 10 ilde toplam 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 16 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.