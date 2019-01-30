10 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Van merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin “ardışık arama” ve “kripto şifreleme” yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis’te 6’sı muvazzaf 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

TRT