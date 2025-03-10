10 Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklanmadı

10 MART 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAK EDİLİYOR

10 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılan çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarı araştırılıyor. Bu tarihli çekilişe ait sonuçların canlı takibi ise oldukça ilgi görüyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

Sayısal Loto oyunu, 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 sayının işaretlenmesi ile oynanıyor. Her kolon için miktar 2 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular, ya kendi tercih ettikleri sayıları işaretleyerek ya da sistemin rastgele seçeceği sayılar ile kuponlarını oluşturabiliyor. Kuponunu doldurmak istemeyenler için “SEN SEÇ” kutucuğu sayesinde sistem, 5+1 rasgele numara atayarak şanslı kuponu oluşturuyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar oluşturmanı sağlıyor. Bu seçim, bir kolonda üst bölümden 5’ten fazla veya alt bölümden 1’den fazla numara işaretlenmesi ile gerçekleşiyor. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise toplamda 14 numara seçimi yapılabiliyor. Çoklu çekiliş seçeneği ise birden fazla çekilişe katılma imkanı sunuyor. Ayrıca, eğer oynanan kolon iptal edilmek istenirse, kolonun altındaki iptal kutucuğuna işaretleyerek işlem yapılabiliyor.

KAZANMA İHTİMALLERİ VE İKRAMİYELER

Sayısal Loto her hafta iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri çekiliyor. Çekilişte 34 numara içinden 5 ve 14 numara içinden bir sayı çekiliyor. Oynadığın her kolon, çekilişte çıkan sayılardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmini ile ikramiye kazanma şansı sunuyor. 5+1 tahmini yapan oyuncu, büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan ortaya çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor.

10 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmadı.