10 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları Açıklandı

10 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

10 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de bir dizi önemli karar ve ilan yer alıyor. Bu belge aracılığıyla vatandaşlar, alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF versiyonunu indirerek daha iyi inceleme fırsatı buluyor. Yasama, yürütme ve yargı alanında yapılan gelişmeler, günün ilanlarıyla birlikte Resmi Gazete’de açıkça belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ATAMALAR

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, “Karar: 2025/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164” numarlarıyla birlikte yayımlanıyor. Bu atamalar, kamu kurumlarında önemli değişiklikleri içeriyor.

Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında bir yönetmelik de yayımlandı. Bu değişiklikler, çevre koruma alanında yürütülen çalışmaların temellerini atıyor.

KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının hazine garantisi olmaksızın hibe haricinde dış imkân sağlamasına izin verilmesine ve sağlanan dış imkânların izlenmesine dair yönetmelikte de bir değişiklik gerçekleşiyor. Bu durum, dış kaynak kullanımı konusunu kuşatıyor ve şeffaflığı artırıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ

Ayrıca, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilgili 2025/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve genel tarım sayımı ile ilgili 2025/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi de Resmi Gazete’de yer alıyor. Bu genelgeler, gelecekteki strateji ve politikaların belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

YARGI İLANLARI VE DÖVİZ KURLARI

Gün içerisinde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilanlar da yayımlanıyor. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu belgede açıkça belirtiliyor. Bu bilgiler, ekonomik aktörler için büyük önem taşıyor.