10 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

10 MAYIS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin sonuçları, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Çekilişte hangi numaraların kazandırdığı ve toplam ne kadar ikramiye dağıtıldığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 10 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası!

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Sayısal Loto oyunu, oyuncuların bir kolon üstünde bulunan 34 numara arasından 5 numara ve alt bölümdeki 14 numara arasından 1 numara işaretlemesi sayesinde oynanıyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, istersen kendi seçtiği sayılarla ya da Rastgele seçeneğini kullanarak sistemin belirleyeceği sayılar ile kolon oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için ise SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele şanslı kupon oluşturma imkanı sunuluyor.

SİSTEM VE ÇOKLU OYUN SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, oyunculara çoklu oyun kombinasyonları geliştirme fırsatı sunuyor. Bu durumda, üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenerek birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 14 numara işaretlenebilir. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılınma olanağı da mevcut. Eğer oyuncular, doldurdukları kolonlardan vazgeçerse, iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonlarını iptal edebiliyorlar.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Sayısal Loto haftada 2 gün, yani 10 Mayıs ve 10 Haziran tarihlerinde çekiliyor. Her çekilişte, küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oyuncular, kayıtlı kolonları ile çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin ettiklerinde ikramiye kazanıyor. 5+1 tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. Ancak, 10 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.