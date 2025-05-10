10 Mayıs 2025’te İstanbul’da Deprem Oldu

DEPREMLERİN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE BÖLGELER

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek halkı bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle İstanbul’da meydana gelen deprem, vatandaşlarda kısa süreli endişe yarattı. “Az önce İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu sosyal medya ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA DETAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak yaşanan 500 deprem verisini kamuoyuyla paylaşıyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul’un bazı kesimlerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi’ne göre, saat 02:28’de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu deprem, AFAD tarafından da Marmara Denizi – Silivri açıklarında merkez üssü olarak duyuruldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak ölçerken, derinliğinin yaklaşık 8.7 km olduğunu bildirdi.

DEPREMİN ETKİLERİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu deprem, büyük bir hasara yol açmadı ve artçı sarsıntılar kategorisinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu sarsıntının 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçılardan biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son depremleri resmi web sitesinden duyurarak anlık bilgi akışını sürdürüyor.