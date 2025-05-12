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10 Mayıs Psikologlar Günü Kutlandı

PSIKOLOGLAR GÜNÜ KUTLANDI

10 Mayıs Psikologlar Günü dolayısıyla Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu’nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, Psikolog Merve Safa Yıldız için yaş pasta keserek bu anlamlı günü kutladı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI JEST

Alvarlı Efe Kız Yurdu’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizle birlikte yurt psikologumuz Merve Safa Yıldız’ın Psikologlar Gününü kutladık.” ifadeleri kullanıldı. Psikolog Merve Safa Yıldız, pasta kesimi sırasında oldukça mutlu anlar yaşadı ve organizasyonu düzenleyen Alvarlı Efe Yurt Müdürlüğü ile öğrencilere anlamlı jestleri için teşekkür etti.

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