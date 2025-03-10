10 Metre Havalı Tabancada Altın Madalya

ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yer alan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalya almayı başardı. 7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’ın Osijek şehrinde gerçekleşen bu önemli organizasyonda, Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, büyük bir başarı gösterdi ve altın madalya kazandı.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN İKİZİNDE ZİRVEDE

Bu organizasyonda ayrıca, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün ikili olarak da başarıya imza attı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, finalde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal’ı 16-14’lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı.