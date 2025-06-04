10’ncu Yargı Paketine Dair Kanun Kabul Edildi

10’NCU YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul’da, kamuoyunda 10’ncu Yargı Paketi olarak bilinen ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve teklif kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yeni düzenlemeleri içeriyor.

NOTERLİK KANUNUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlere unvan ve görevlerinin gerekliliklerini yerine getirmediği tespit edilirse, eylemlerinin ağırlığına göre disiplin cezası verilecek. Uyarma, kınama, para cezası gibi disiplin cezalarının hangi durumlarda verileceği yasa çerçevesinde belirleniyor. Herhangi bir disiplin cezası alan noterin, cezanın kesinleşmesinden sonra 5 yıl içinde benzer bir fiilde bulunması durumunda aldığı ceza bir kademe artacak. Ayrıca, verilen disiplin cezasına tabi olan noterin durumu, 3 yıl süresince yeni bir soruşturma başlatılmadan geçerli olmayacak.

KASTEN YARALAMA SUÇUNA GELEN CEZA ARTIMLARI

Yeni düzenlemeyle, suça teşebbüs edenlerin alacağı ağırlaştırılmış müebbet cezası ve diğer hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseliyor. Kasten yaralama suçuna dair hapis cezasının alt sınırı ise 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek saldırılara maruz kalan vatandaşların şikayetçi olması durumunda ceza 1 yıldan 6 aya düşerken, kadına yönelik suçlarda cezanın alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılıyor. Cezaların neticesi ağırlaşan yaralamalar için alt sınır 3 yıldan 4 yıla yükseltiliyor.

TEHDİT SUÇUNA GETİRİLEN CEZA ARTIRIMI

Tehdit suçu ile etkili mücadele için yeni düzenlemeler yapılıyor. Bir kişiyi malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağına dair tehditle hapis cezasının alt sınırı 1 aydan 2 aya çıkarılıyor. Eğer tehdit silahla veya özel yöntemlerle yapılıyorsa, ceza 7 yıl oluyor.

KOŞULLU SALIVERİLME DÜZENLEMELERİ

Yeni yasayla birlikte ikinci defa tekerrür hükümlerine tabi olan hükümlüler koşullu olarak serbest bırakılacak. Açık ceza infaz kurumlarında bulunup, koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler ise, ceza infaz kurumunda geçirdiği sürenin en az onda birini orada geçirecek.

KONUTTA İNFAZ UYGULAMALARI

Özel infaz hükümlülerinin kapsamı genişletiliyor ve konutta infaz düzenlemesi geliyor. İnfaz hakimi, belirli koşullar altında hükümlülerin konutlarında infaz edilmesine karar verebilecek. Bunun yanı sıra, ağır bir hastalık ya da engellilik durumu nedeniyle ceza infaz kurumunda hayatını sürdüremeyecek durumda olanlar, toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmuyorsa, infaz hakimi tarafından konutlarında cezalarını geçirebilecekler. Denetimli serbestlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümlüler ise bu özel infaz usullerinden yararlanamayacak.