10 Nisan Tarihi Önemli Olaylarla Dolu

10 NİSAN TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

10 Nisan tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de pek çok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu özel tarihi şekillendiren siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 10 Nisan’ın tarihsel önemini pekiştiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Peki, 10 Nisan tarihinde neler yaşandı? İşte, bu tarih ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

ÖNE ÇIKAN TARİHSEL OLAYLAR

837 – Halley kuyruklu yıldızı, Dünya’nın yakınından geçti. 1809 yılında Beşinci Koalisyon Savaşı başladı. 1815’te Endonezya’da Sumbawa adasındaki Tambora volkanik dağı püskürdü. Bu doğal felaketin, açlık ve salgınlar gibi etkileri sonucunda 100 bin kişinin ölmesine yol açtığı biliniyor. 1845’te Türk Polis Teşkilatı kuruldu. 1912 yılında RMS Titanic, ilk seferine çıktı. 1919’da Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince hayatını kaybetti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE SAVAŞLAR

1928’de TBMM, Anayasa’nın ikinci maddesini değiştirerek “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” ifadesini metinden çıkardı. Böylece milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, yemin ederken “Vallahi” yerine “Namusum üzerine söz veririm” şeklinde yemin edecek. 1941 yılında Zagreb’de Hırvatistan Bağımsız Devleti ilân edildi. Bu dönemde Ante Paveliç önderliğindeki Ustaşa rejimi, Ortodoks Sırplara karşı soykırım kampanyası başlattı.

AÇLIK GREVİ VE DOĞAL AFETLER

1950 yılında Bursa Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Nâzım Hikmet, sağlık durumu kötüleşince gizlice İstanbul’a nakledildi ve açlık grevini erteledi. 1956’da Arjantin’de -38.4 derece ile dünyanın en düşük 5. sıcaklığı kaydedildi. 1972’de İran’da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu felaket sonucunda yaklaşık 5000 kişi yaşamını yitirdi ve Firuzabad ile Cehrom kentlerinde büyük yıkım gerçekleşti.

BARIŞ ANLAŞMALARI VE TALİHSİZ KAZALAR

1998’de Kuzey İrlanda’da 29 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma Belfast’ta imzalandı. Bu antlaşma, 22 Mayıs’ta referandumla kabul edildi. 2010 yılında Polonya’nın başkenti Varşova’dan Rusya’nın Smolensk kentine giden bir uçak, havaalanına 1.5 kilometre kala düştü. Uçaktaki 94 kişinin tamamı hayatını kaybetti ve bu trajedide Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ile eşi de bulunuyordu. 2016’da Puttingal Tapınağı’nda büyük bir yangın çıktı. 2019 yılında Event Horizon Telescope projesi araştırmacıları, M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin görüntüsünü elde ederek dünyada ilk defa bir kara delik fotoğrafı sunmayı başardı.