10 Şüpheli Gözaltına Alındı, 9 Tutuklandı

SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Batman merkezli 3 ilde, iş yeri kurşunlama ve adam kaçırma olaylarına karışan bir suç örgütü için gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 9’u tutuklandı. Suç örgütünün eylemleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

6 AYLIK ÇALIŞMA SONUCU GÖZALTILAR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘nitelikli yağma, gece vakti işyeri ve araç kurşunlama, kaçırma’ gibi suçları işleyen şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı. 6 aylık bir sürecin ardından, şüphelilerin bir suç örgütü kurarak, örgüt üyesi bir kadın aracılığıyla mağdurları hedef aldıkları tespit edildi. Bu kadın, belirlediği yer ve saatte kar maskesi takarak mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip, silah zoruyla kaçırarak para ve değerli eşyalarını gasp ediyordu. Ayrıca, mağdurların kripto hesaplarındaki paraları farklı hesaplara transfer ettikleri ve iş yerleri ile araçlarını kurşunladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR YAPILDI

Ekipler, Batman, Ankara ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 9’u tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemler yine kameralara yansıdı.