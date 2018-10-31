10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’da yapılan operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Suruç’taki İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyelerince taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askeri aracımızda hasar meydana gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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