10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Osman Kavala hakkındaki açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara’daki büyükelçileri, Osman Kavala’ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, bugün sabah saatlerinde Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

Bazı büyükelçilerin Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili açıklama yapmasına bakanlar ve siyasilerden de tepki geldi.