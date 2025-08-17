“10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı” Açıldı

ULUSLARARASI İSTANBUL ARAPÇA KİTAP FUARI

Bu yıl onuncusu düzenlenen “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”, Türkiye ve yurt dışından binlerce kitap meraklısına ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından organize edilen fuar, “kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği” temasıyla Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. 24 ülkeden 300’den fazla yayınevi, stantları ve çeşitli etkinlikleriyle yer alıyor.

YENİLİKLER VE ETKİNLİKLER

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, bu yıl fuarın birçok yenilik getirdiğini ifade etti. “Kurumsal kimliğimizi yeniledik. Fuarda, kurumsal kimliğimizde değişime ve çok sesliliğe yer veriyoruz. Çünkü bütün sesler var, Arap dünyasının her türlü görüşünden, her türlü yaklaşımından yayın evleri burada.” şeklinde konuşan Ağırakça, fuarın sadece yayınevleri değil, kültürel ve etkinlik alanlarıyla da dikkat çektiğinin altını çizdi. Gençler ve çocuklar için çeşitli aktiviteler bulunduğunu belirten Ağırakça, Türk edebiyatı ile Arap edebiyatı arasında bir köprü oluşturan “Copyright Corner” etkinliğini de vurguladı. Ayrıca, Türk öğrencilerin Arapça öğrenmesi ve Arap öğrencilerin Türkçe öğrenmesi için özel bir dil köşesinin fuarda yer aldığını aktardı.

AÇIK KATILIM VE DÜNYA ÇAPINDA BİR BİRLİK

Ağırakça, fuara katılımın yoğun olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’daki Arap diasporası için bir bayram günü aslında. Farklı ülkelerden insanlar burada bir araya geliyor.” dedi. 24 ülkeden 300’e yakın yayıncının katılımıyla, özellikle Mısır, Lübnan, Suriye ve Körfez bölgesinden önemli yayınevlerinin yer aldığını kaydetti. Cezayir’den ilk kez katılımın olduğunu da ekleyerek, fuarın zenginliğini vurguladı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bağdatlı, fuarın 150 bin eserden fazla esere ev sahipliği yaptığını belirterek, bu organizasyonun bir fuarın ötesine geçtiğini ifade etti. “Kitap fuarının kültürel programında, çok sayıda Arap bilim insanı, yazar ve şairin katılımıyla 100’den fazla etkinlik bulunuyor.” diyen Bağdatlı, Türkiye’nin Arapça kitap basım ve dağıtım merkezi olma hedefine ulaştığını söyledi. Türkiye’nin, Arapça kitapları Avrupa ve Asya’ya dağıtımında stratejik bir konumda olduğunu yineledi.

ZİYARETÇİLERDEN GÜZEL YORUMLAR

Fuara katılan ziyaretçilerden Rus Daniel Ahmet Şah, etkinliğin kendisine Arapça kitaplara ulaşma konusunda fırsatlar sunduğunu ifade ederek, “İbn Haldun’un ve İhvan-ı Safa’nın kitaplarını arıyordum ve burada buldum.” dedi. Malezyalı Yusuf İbrahim, katılan yayınevi sayısının fazlalığını vurgulayarak, “Arapça kitaplar için küresel bir etkinlik olarak kabul ediliyor.” yorumunu yaptı. Filistinli üniversite öğrencisi Amina Adel Bedevi, 7 Ekim 2023 itibarıyla bölgede yaşananları ve Filistin davasını fuarda görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Fuar, sadece Türkiye ve Arap ülkelerinden değil, Avrupa ve Asya’daki Müslüman topluluklardan da ziyaretçilerin ilgisini çekerek, kitapseverlere Arapça kitap ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor.

Arapça Kitap Fuarı, bugün sona eriyor.