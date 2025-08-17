10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Gerçekleşti

10. ULUSLARARASI İSTANBUL ARAPÇA KİTAP FUARI’NDA SANATIN ZENGİNLİĞİ

10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda “Vecd Ekibi Sanat Grubu Sergisi” sanatseverlerin ilgiyle karşıladığı farklı sanat dallarında eserleri bir araya getirdi. Bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlendi. Fuar, Yenikapı’da binlerce kitap tutkununu misafir etti. Suriyeli ressam Tuka Mamo Güvensoy, AA muhabirine verdiği demeçte, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldığını ve hobi olarak resim yaptığını belirtti. Boş zamanlarında resimle ilgilendiğini ifade eden Güvensoy, “Resim yapmayı küçüklüğümden beri seviyorum ama 2018’den beri ciddi olarak yapıyorum. Sanatçılar olarak 2023’te İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda bir araya geldik, tanıştık ve güzel bir arkadaşlık kurduk” açıklamasını yaptı.

GRUBUN HEDEFİ YENİ SANATÇILARI KEŞFETMEK

Güvensoy, Vecd Ekibi Sanat Grubu’nda birçok sanatçının bulunduğunu belirtti ve “Grubun amacı yeni ressamları, yeni sanatçıları keşfetmek ve sanatla güzel mesajlar vermek” ifadesini kullandı. Sergideki eserine yer veren Güvensoy, Suriye ile ilgili simgeler kullandığını ve “Şah kartalı çizdim. Arkadan da özgür güneşin doğuşu. Bu özgürlükle birlikte güneş yeniden özgür Suriye’ye doğdu, kara bulutlar dağıldı, o karanlık günlerin hepsi geçti” sözlerini ekledi. Ayrıca, eserinde uçan kuşların özgürlüğü temsil ettiğini vurguladı ve “Bu kurtuluş aniden oldu ama Suriyeliler için çok güzel oldu” değerlendirmesini yaptı.

SANATINA SIRA DIŞI GÖRÜŞLER YANSITTI

Güvensoy, “Şah kartalın kanatları altında yavruları var. Fark ettiyseniz yavrular farklı renklerde. Yani Suriye’de hangi bir dinden, ırktan, mezhepten olursan ol, yine sen bu vatanın evladısın” diyerek, Suriye’nin bir bütün olduğuna dikkat çekti. Sanatçı, Suriye’de 8 Aralık devrimi sonrası durumu sanatına yansıtma hedefine sahip olduğunu belirtti ve “İnşallah yeni devletimiz Suriye’yi çok güzel yapacak ve çiçek açacak. Tıpkı tablomdaki yaseminler gibi” şeklinde konuştu. Güvensoy, sergiye gelenlerin eserlerine duydukları ilgiyi aktardı ve genç sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin güzelliğinden bahsetti.

YOUNG ARTIST’S PERSONAL TOUCHES

Suriyeli ressam Hale Zeki ise “Beytü’l-Hikme” adıyla bilinen kütüphaneyi resmettiğini aktardı. Zeki, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kütüphanede sadece Araplar için değil, Müslümanlar için de çok önemli bir eserdi. Abbasiler zamanında inşa edildi.” Kitap temalı bir çalışma yaparak fuarda yer almayı hedeflediğini belirten Zeki, “Resmi çok fazla yok ama insanların dediklerine göre yapılmış resimler var, onlardan esinlendim ve böyle bir şey yaptım” dedi. İlk kez katıldığı bu sergide duyduğu heyecanı ifade eden Zeki, “Bu ayrı bir sevinç. Kendimle ve ekibimle de gurur duyuyorum” dedi.

FUAARDA YENİ YAZILIMMALAR VE TANITIMLAR

Fuarda “Hafızların Mushafı” projesi de tanıtıldı. İsrail işgal güçleri tarafından zindanda 25 yıl tutulan ve 6 ay önce serbest bırakılan Ramazan Eid Mashahrah’ın hazırladığı bu eser, etkinliğe katılan alimler tarafından incelendi.