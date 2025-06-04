10. Yargı Paketi Onaylandı: Ceza İnfazında Değişiklikler Yapıldı

YENİ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ YASASI KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. Bu yasayla birlikte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılıyor.

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemeye göre, istinaf ve temyiz başvurularında, davanın açıldığı ya da şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınır esas alınacak. Ayrıca, bölge adliye mahkemesinin veya Yargıtayın kararları üzerine tekrar verilen kararlarla ilgili yürürlükten kaldırılacak hüküm, ilk karar tarihindeki parasal sınırları esas alacak şekilde değişiyor.

NOTERLİKTE DÜZENLEMELER

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Noterlere yönelik disiplin cezaları, durumun niteliğine ve eylemin ağırlığına göre verileceği gibi, uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi ceza türlerinin uygulanma koşulları belirleniyor.

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı. Dava açıldığı tarihteki parasal sınırların esas alınması konusunda güncellemeler yapılıyor.

CİNAYET VE YARALAMA CEZALARI ARTIRILIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen değişikliklerle, suça teşebbüs hallerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulamasında değişiklikler yapılıyor. Faillere verilen süreli hapis cezasının alt ve üst sınırları artırılıyor.

KASTEN YARALAMA CEZALARI YÜKSELİYOR

Kasten yaralama suçuna yönelik hapis cezası süreleri de artış gösteriyor. Örneğin, mağdura zarar veren eylemlerde hapis cezasının alt sınırı artırılarak, suça maruz kalanlara yönelik daha ağır cezalar öngörülüyor.

TEHDİT SUÇUYLA MÜCADELE

Tehdit suçlarının engellenmesi için caydırıcılığı artıran düzenlemeler getiriliyor. Özellikle, mal varlığını tehdit etme durumunda ceza sürelerinin arttırılması amaçlanıyor.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK CEZALAR

Trafik güvenliğini tehdit eden durumlar için verilen hapis cezası süreleri artırılıyor. Alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanıldığı durumlarda da cezaların yükseltilmesi hedefleniyor.

CEZALARIN KONUTTA ÇEKİLMESİ İMKANI

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi dışında, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumunda hayatını sürdürmekte zorlananlar için cezaların konutta çekilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca, iyi halli hükümlülere yönelik denetimli serbestlik düzenlemeleri de getiriliyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ

Özellikle 80 yaşını geçmiş hükümlüler için konutta infaz sürecinde özel düzenlemeler yapılarak, ceza koşulları iyileştiriliyor. Bu düzenlemelerle, toplum güvenliğini tehdit etmeyen bireylerin cezalarının evlerinde çekilmesi sağlanıyor.

DENETİMİ ARTIRILAN TEDBİRLER

Toplam cezası 10 yıldan fazla olan hükümlülerin elektronik cihazlar kullanılarak takibi zorunlu hale getiriliyor. Denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymayanlar, özel infaz usullerinden yararlanamayacak.

HUKUKSAL DÜZENLEMELER

Kanun içerisinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili yapılan değişikliklerle, yüksek mahkeme üyelerinin görev süreleri düzenleniyor, bu değişikliklerle hukuk sisteminin işleyişine dair netlik sağlanması hedefleniyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen bu yasa, pek çok alanda önemli değişiklikler getirerek, ceza süreçlerinde daha etkin bir yönetim sağlamayı amaçlıyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yasaların kabul edilmesinin ardından, milletvekillerinin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, Meclis’in 11 Haziran’da yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattığını bildirdi.