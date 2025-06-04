10. Yargı Paketi Onaylandı: Ceza Süreleri Artırıldı

10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul ediliyor. Kanun, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapıyor. Bu düzenlemeyle, istinaf ve temyiz yoluna başvuru ve incelemede, davanın açıldığı parasal sınırlar esas alınacak. İstinaf ve temyiz başvurularında esas alınan parasal sınırda meydana gelen artış, Yargıtayın bozma kararları sonrası yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmıyor. İlk karar tarihindeki parasal sınırlar esas alınacak.

NOTERLİK DÜZENLEMELERİ VE DİSİPLİN CEZALARI

Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, noterlere yönelik disiplin cezası uygulamalarını düzenliyor. Noterlerin çeşitli hal ve hareketlerinin tespit edilmesi durumunda, durumun niteliğine göre disiplin cezası verilecek. Uyarma, kınama, para cezası gibi cezaların hangi durumlarda uygulanacağı açıkça belirtiliyor. Ayrıca, disiplin cezası verilen noterin sonraki 5 yıl içinde disiplin cezası gerektiren bir fiil işlemesi durumunda, daha ağır bir ceza uygulanacak. Meslekten çıkarma gerektiren durumlar hariç, bazı hallerde disiplin cezasında kısmı indirim olabiliyor. Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, davaların açıldığı tarihteki parasal sınırlar dikkate alınarak uygun şekilde düzenleniyor.

SUÇLARDA CEZA ARTIRIMLARI

Türk Ceza Kanunu içinde yapılan düzenlemelerle suça teşebbüs halinde verilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırı artırılıyor. Buna göre, suça teşebbüs halinde faile 13 yıldan başlayarak 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Kasten yaralama suçunda da ceza süreleri arttırılıyor. Kasten yaralama sonucunda verilen ceza süreleri, mağdurun durumu ve etkileri açısından yeniden düzenleniyor. Kadına karşı işlenen suçlarda verilecek cezanın alt sınırı 6 aydan 9 aya yükseltiliyor. Tehdit suçlarının cezaları da artırılarak caydırıcılık sağlanıyor. Özellikle, bu suçlardan hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor.

TRAFİK VE CEZA İNFAZINA YENİ DÜZENLEMELER

Trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik cezalar artırılıyor. Ulaşım araçlarını tehlikeli bir şekilde kullananlara verilecek cezalar, alt sınırları 3 aydan 4 aya, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik süre ise 3 aydan 6 aya yükseliyor. Yeni düzenlemelerle, ağır hastalık veya engellilik durumunda cezasını konutunda çekebilecek suçlular için özel infaz hükümleri getiriliyor. Ayrıca, 80 yaş ve üzeri hükümlüler için konutta infaz düzenlemesi de öngörülüyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ VE DENETİM

Kanunla birlikte, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor. 65 yaş üstü, kadın veya çocuk hükümlülere yönelik konut infaz düzenlemeleri yapılıyor. Düşük süreli hapis cezalarına yönelik özel infaz usulleri getiriliyor. Ayrıca, belirli yükümlülükleri yerine getirmeyen hükümlüler, özel infaz usullerinden yararlanamayacak. Yeni düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bu kanunla, ceza ve güvenlik tedbiri uygulamalarında önemli değişiklikler sağlıyor.

İDARİ YARGIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

İdari yargı alanında da bazı düzenlemeler yapılmış durumda. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklikler gerçekleştirilerek, parasal sınırların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki miktar esas alınıyor. Kanununu tamamlanmasının ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerine Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini sunarak oturumu kapatıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemeler, kamuoyunda geniş yankı bulacak önemli değişikleri barındırıyor.