10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Gündemde

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kanun ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlemelere gidiliyor. Yapılan değişiklik kapsamında, istinaf ve temyiz yolu ile başvuru ve incelemede, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar esas alınacak. Ancak bölge adliye mahkemesi kaldırma veya Yargıtay bozma kararları sonrası yeniden verilen kararlar için parasal sınır değişikliği uygulanmayacak ve ilk karar tarihindeki sınırlar esas alınacak.

NOTERLİK DÜZENLEMESİ YAPILDI

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uygun olarak Noterlik Kanunu’nda da değişiklikler yapılmış durumda. Buna göre, noterlere yönelik disiplin cezası uygulaması getiriliyor. Noterlere yönelik hal ve hareketlerinin niteliğine göre, uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma veya meslekten çıkarma gibi disiplin cezaları verilebilecek. Disiplin cezalarında, geçmişteki eylemler de dikkate alınacak. Ayrıca, disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşım süreleri de düzenleniyor. Bunun yanı sıra, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da benzer değişiklikler yapılarak, davaların parasal sınırları da aynı şekilde belirleniyor.

SUÇLARA YENİ CEZALAR GELECEK

Türk Ceza Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenlemelerle bazı suçların ceza süreleri artırılıyor. Suça teşebbüs durumunda verilen süreli hapis cezasının sınırları 13 yıldan 20 yıla çekiliyor. Kasten yaralama suçuna ilişkin hapis cezasının alt sınırı ise 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, suçun kadına karşı işlenmesi durumunda ceza süresi 9 aya yükseltiliyor. Kasten yaralama neticesinde ölüm ya da ağır yaralanmalar durumunda da hapis süreleri artırılmakta.

TEHDİT VE TRAFİK SUÇLARINA DAHA SERT CEZALAR

Tehdit suçlarıyla etkin mücadele edebilmek amacıyla, malvarlığına yönelik tehditlerde, verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirlenmiş durumda. Trafik güvenliğini tehlikeye atan suçlara verilen hapis cezası alt sınırı da artırılmış. Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlar için ceza süresi 3 aydan 6 aya çıkartılmakta.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ YAPILDI

Kanun, özel infaz düzenlemeleriyle 80 yaşının üzerindeki hükümlülere konutta infaz imkanı sağlıyor. Ağır bir hastalığı olan ya da toplum güvenliğini tehdit etmeyen hükümlüler, cezasını konutunda çekebilecek. Ayrıca, çeşitli koşullu salıverilme oranları ve özel infaz usulleri belirlenmiş durumda. Hükümlülerin durumu senelik aralıklarla denetlenecek ve iyileşme durumları belirlendiğinde infaz hakimi kararını gözden geçirecek.

HUKUKİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna yönelik düzenlemeler de yapılmakta. İş sözleşmelerinde hukuk seçimi yapılması durumunda, hakimlerin takdir yetkisi genişletiliyor. Ayrıca, çeşitli hukuk alanlarında yapılan değişikliklerle, hukuki işlemlerin esas alınacağı kırılma noktaları belirleniyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bu düzenlemelerin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayarak, alınan karar gereğince 11 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.