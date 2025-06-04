10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Gündemde

KANUN TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI UYARINCA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Kanun kapsamında, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda, istinaf ve temyiz başvurularında esas alınacak parasal sınırlar, davanın açıldığı tarihteki değer üzerinden belirlenecek. Ayrıca, belirli alanlarda yapılan parasal sınır değişikliklerine ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

Noterlik Kanunu’nda da yapılan değişiklikler ile noterlere yönelik disiplin cezaları genişletiliyor. “Eski cezaların etkisi” başlığı “Bir üst veya alt derece disiplin cezasının uygulanması ve zamanaşımı” olarak değişiyor. Disiplin cezalarında, geçmişte herhangi bir disiplin cezası almış olan noterlere daha ağır cezaların uygulanması gerektiği belirtiliyor.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor ve büyük mahkemelerde duruşma gerektiren kararlar için yine benzer parasal sınırlar uygulanıyor. Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarının cezaları artırılıyor. Bu kapsamda, suça teşebbüs eden kişilere 13 yıl ila 20 yıl arası, kasten yaralama suçlarına yönelik ceza süreleri ise 1 yıl 6 aya kadar yükseltiliyor. Bu değişiklikler, suçun ciddiyetine göre hapis cezası sürelerini etkiliyor.

TEHDİT VE TRAFİK SUÇLARINA YENİ CEBİR HUKUKU

Tehdit suçlarına yönelik cezalarda da artış söz konusu. Bu kapsamda tehditte, mağdurun şikayeti üzerine verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezaların da daha sert hale getirileceği belirtiliyor. Hapis cezalarının alt sınırları, sürücülerin alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaları durumunda artırılıyor.

KONUTTA CEZA İNFAZI DÜZENLEMELERİ

Hükümetin kabul ettiği yasayla, ağır hastalık veya engellilik durumu olan kişilerin cezasını konutlarında çekmelerine olanak sağlanacak. Ayrıca, koşullu salıverilme süreleri ve infaz koşullarıyla ilgili düzenlemeler de getiriliyor. Hükümlülerin sağlık durumlarının değerlendirilerek, cezanın konutta çekilmesi veya hafifletilmesi gibi düzenlemelere de yer veriliyor.

KANUNDA YENİ DÜZENLEMELER VE HAKİMLER İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamdaki değişiklikler, boş kadro şartı aranmaksızın, Kurul üyeliği sona erenlerin geri dönebilmesine dair işlemler içeriyor.

Genel Kuruldaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, kabul edilen kanun teklifiyle ilgili yeni düzenlemelerin toplumsal etkilere yol açması bekleniyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerine Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileterek, birleşimi kapattı.