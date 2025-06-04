10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Gündemde

10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda onaylandı. Kanun, Anayasa Mahkemesinin iptali doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlemelere gidiyor. Bu kapsamda, istinaf ve temyiz başvurusunda dikkate alınacak parasal sınırlar, davanın açıldığı tarihte geçerli olan değerler üzerinden belirlenecek.

NOTERLİK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak Noterlik Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, noterlere disiplin cezaları uygulanacak. Noterlerin, sıfatlarına uygun düşmeyen hareketleri durumunda ve eylemin ağırlığına göre, cezalar arasında uyarma, kınama, para cezası gibi yaptırımlar yer alacak. Disiplin cezası verilmesi durumlarında belirli bir süre içinde benzer bir fiilin işlenmesi, daha ağır cezanın uygulanmasına neden olabilecek. Ayrıca, disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin öğrenilmesinden itibaren 3 yıl geçtiğinde soruşturma açılamayacak.

SUÇA TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA CEZALARI ARTIRILIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemede, suça teşebbüs halinde verilecek hapis cezalarının sınırları artırılıyor. Artık, suça teşebbüs edenler için 13 yıldan 20 yıla kadar, müebbet hapis cezası ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kasten yaralama suçlarında da ceza süreleri yükseltiliyor. Kasten yaralama suçu kapsamında verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıl 6 aya, mağdurun şikayet dilekçesine bağlı olarak hükmolunan ceza ise 1 yıl 6 aya kadar çıkarılıyor.

TEHDİT SUÇUYLA MÜCADELE GÜÇLENECEK

Yeni kanun, tehdit suçuyla daha etkin bir mücadele hedefliyor. Tehditte, mağdurun şikayeti üzerine verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor. Ayrıca, silahla yapılan tehditlerde ceza üst sınırı 5 yıldan 7 yıla yükseltiliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YENİ TEDBİRLER

Trafik güvenliğini tehlikeye sokanların cezaları da artırıldı. Ulaşım araçlarını tehlikeli bir şekilde kullanmaya yönelik ceza alt sınırı 4 aya, alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlar için ceza süresi de 6 aya çıkarılıyor.

CEZA INFAZINDA YENİ DÜZENLEMELER

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında, ağır hastalığı ya da engellilik durumu bulunanlar cezasını konutunda çekebilecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikle, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az zaman kalan hükümlüler için denetimli serbestlik tedbirinden yararlanma şartları güncelleniyor. Ayrıca, özel infaz düzenlemeleriyle birlikte 80 yaşını tamamlamış hükümlüler için konutta infaz uygulamasına da geçiliyor.

HUKUKSAL DÜZENLEMELERDE YENİ HÜKÜMLER

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, hukuki işlemlerde uygulanacak parasal sınırlar, davanın açıldığı tarihteki durum göz önünde bulundurularak belirlenecek. Aynı zaman diliminde, çeşitli maddeler kanun teklifinden çıkarılarak düzenlemelerde uyum sağlanıyor. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda kanun teklifi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi kapatmadan önce milletvekillerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.