10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Gündemde

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İNFAZ KANUNU KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul ediliyor. Bu düzenleme ile birlikte Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca İcra ve İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılacak. Artık, istinaf ve temyiz başvurularında dikkate alınacak parasal sınırlar, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı tarihe dayalı olacak. Parasal sınırın ilk karar tarihindeki geçerliliği esas alınarak yapılan değişiklik, bölge adliye mahkemesinin kaldırma veya Yargıtayın bozma kararlarının ardından yeniden verilen kararları etkilemeyecek.

NOTERLİK DÜZENLEMESİ YENİLENİYOR

Anayasa Mahkemesinin iptaliyle Noterlik Kanunu’na yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Bu yeni düzenleme ile noterlere, görevi ve sıfatıyla bağdaşmayan davranışlarının tespiti halinde, durumun ağırlığına göre disiplin cezaları verilebilecek. Uyarma, kınama ve para cezası gibi disiplin yaptırımları, bu hallerde hangi durumlarla ilgili uygulanacağı belirtilerek düzenleniyor. Disiplin cezası alan noterlere verilecek cezaların nitelik ve ağırlıkları arasında bağ kurmak, geçmişteki ceza durumunu da etkiliyor. Ayrıca, belirli süreler içinde yeni fiiller işleyen noterlere daha ağır disiplin yaptırımları uygulanacak.

IDARE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklikler yapılıyor. Danıştay ve idare ile vergi mahkemelerinde açılacak davalarda gerekli olan parasal sınır, davanın açıldığı tarihte belirlemek üzere değişiyor. Bu durum, adalet sisteminin işleyişini daha hızlı ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

Türk Ceza Kanunu’na yapılan değişiklikle, suça teşebbüs edenler için uygulanacak hapis cezaları artıyor. Örneğin, zarar veya tehlikenin büyüklüğüne göre 13 yıldan 20 yıla kadar, müebbet hapis cezası ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Kasten yaralama suçları da aynı şekilde cezalandırılıyor ve hapis cezası süreleri yükseltiliyor. Kadınlara yönelik işlenen yaralamalarda ceza alt sınırı da artırılıyor.

TEHDİT SUÇUYLA EŞGÜDÜMLÜ MÜCADELE

Tehdit suçlarıyla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor. Malvarlığı itibarıyla büyük zarara yol açacak tehditlerde verilecek cezanın alt sınırı belirleniyor ve tehditin silahla veya suç örgütleriyle işlenmesi durumunda uygulanacak ceza artırılıyor.

ARAMA VE DÜZENLEME YAPILAN TRAFİK CEZALARI

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik hapis cezaları da artırılacak. Ulaşım araçlarının tehlikeli bir biçimde yönetilmesi durumunda 3 aydan 4 aya yükseltiliyor. Aynı zamanda alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara uygulanan ceza da değişiyor.

HAPİS CEZALARI KONUTTA İNFAZ EDİLEBİLECEK

Ağır bir hastalık veya engellilik durumunda, ceza infaz kurumunda hayatını zor sürdüremeyen hükümlüler, cezasını konutunda çekmeye hak kazanabiliyorlar. Böylece, sağlık durumları göz önüne alındığında daha insani bir çözüm sunulmuş oluyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Yasal değişiklikle birlikte, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor. 80 yaşını doldurmuş hükümlüler için de konutta infaz imkanı tanınacak. Ayrıca, cezasının konutta çekilmesine karar verilenlerin durumu belirli aralıklarla denetlenecek.

HUKUK VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DÜZENLEMELER

Son olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yönelik düzenlemeler de mevcut. İş sözleşmesinde hukukun belirlenmesi durumunda hakimin takdir yetkisini kapsayan değişiklikler yapılıyor. Yüksek mahkeme üyeleri için ise görevle ilgili önemli düzenlemeler yapılmış. Mecliste kabul edilen bu düzenlemelerle birlikte, yargı sisteminin işleyişi ve hükümler arası uyumluluğun artırılması amaçlanıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” ismiyle biliniyor ve bu değişikliklerin ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ alınan kararları tebrik ederek birleşimi kapatıyor.