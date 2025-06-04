“10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Gündemde, Tehdit Cezaları Artırıldı.”

10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oylandı ve kabul edildi. Kanun, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bu değişikliğe göre, istinaf ve temyiz yoluna başvuru işlemlerinin incelemesinde, davanın açıldığı ya da şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar dikkate alınacak. Öte yandan, yeniden değerleme ile parasal sınırda meydana gelen artışın, bölge adliye mahkemesinin kaldırma veya Yargıtayın bozma kararları üzerine yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmaması hükmü yürürlükten kaldırılıyor.

NOTERLİK DÜZENLEMESİNDE YENİ ÖNGÖRÜLER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Noterlik Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, noterlere, görev tanımlarına uygun olmayan hal ve davranışlarının tespit edilmesi halinde, disiplin cezaları verilebilecek. Noterlere yönelik cezalar arasında uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma yer alacak. Ayrıca, “Eski cezaların etkisi” başlığı değişerek “Bir üst veya alt derece disiplin cezasının uygulanması ve zamanaşımı” olarak düzenleniyor.

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU DEĞİŞİYOR

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Bu bağlamda, Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda, davaların açıldığı tarihteki parasal sınırlara göre değerlendirme yapılacak.

CEZAİ YAPTIRIMLARDA ARTIRIMLAR

Türk Ceza Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak. Suça teşebbüs hali için faillere verilecek hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılacak. Buna göre, faile ağırlaştırılmış müebbet yerine artık 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kasten yaralama suçlarında da hapis cezası süreleri yükseltiliyor. Kasten başkasına acı veren veya sağlığına zarar veren suçlar için hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor.

TEHDİT SUÇUNA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Tehdit suçları ile etkin bir mücadele sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler de getiriliyor. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara yol açacak tehditlerin hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor. Silahla tehdit etme, imzasız mektup gönderme gibi eylemlerin hapis cezasının üst sınırı ise 7 yıla kadar yükseltiliyor.

TRAFLIK GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara verilecek cezalar da artırılıyor. Kara, hava veya deniz yollarında tehlikeli şekilde araç kullananlara verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya çıkarılıyor. Ayrıca alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananlara verilecek hapis cezası da 3 aydan 6 aya yükseltiliyor.

CEZA İNFAZINDA YENİ DÜZENLEMELER

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmayanlar için, ağır bir hastalık veya engellilik durumu söz konusu olduğunda cezanın konutta çekilmesi mümkün hale geliyor. Açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlüler, belli koşullar altında denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

HUKUKSAL DÜZENLEMELERDE YENİ HÜKÜMLER

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle, iş sözleşmelerinde hukuk seçimi yapılsa dahi, mahkemenin takdir yetkisi doğrultusunda işin yapıldığı yer hukukunun uygulanabilmesi mümkün oluyor. Hakimler ve Savcılar Kuruluna yönelik düzenlemelerle, Kurul üyeliği sona eren yüksek mahkeme üyeleri, görev süresini tamamlamak üzere geri döneceklerdir.

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama neticesinde kabul edilen kanun teklifinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Meclisin bir sonraki toplantısının 11 Haziran Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.