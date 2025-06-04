10. Yargı Paketi Onaylandı: Tahliyeler Konu Oluyor

YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul ediliyor. Kanun, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda yaptığı değişiklikleri içeriyor. Bu değişiklikle, istinaf ve temyiz başvurularında esas alınacak parasal sınırlar belirleniyor. İstinaf ve temyiz başvurularında, ilk karar tarihindeki parasal sınırın esas alınmasıyla ilgili hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

NOTERLİK DÜZENLEMELERİ

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, noterlere yönelik disiplin cezalarını yeniden düzenliyor. Noterlere, “sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan” hareketleri nedeniyle çeşitli disiplin cezaları uygulanacak. Disiplin cezaları için gereken fiiller detaylı bir şekilde belirleniyor. Meslekten çıkarma dışındaki disiplin cezalarında, daha önce işlemeyenlerin de cezalandırılmasına olanak tanınıyor. Yapılan değişikliklerle birlikte, disiplin soruşturmasında zamanaşımı süreleri de belirleniyor.

IDARİ YARGILAMA USULÜ DEĞİŞİYOR

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklikler yapılıyor. Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde açılan dava ve işlemlerde, duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davaların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki parasal sınırlar dikkate alınıyor.

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle, suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarındaki hapis cezaları artırılıyor. Suçu teşebbüs edenlere yönelik cezaların süresi artırılarak, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi sağlanıyor. Kasten yaralama hapis cezasının alt sınırı, özellikle mağdurun durumu göz önünde bulundurularak artırılıyor. Ayrıca, kasten yaralama sonucu yaşanan ağır sonuçlar için cezalar da yükseltiliyor.

TEHDİT SUÇUYLA MÜCADELE

Kanunla tehdit suçlarıyla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor. Tehditte bulunanlara yönelik hapis cezaları artırılacak ve caydırıcılık sağlanacak. Ayrıca, trafik güvenliğini etkileyen eylemler için de hapis cezası süreleri artırılıyor.

ÖZEL İNFLAZ HÜKÜMLERİ

Kanunla, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor. 80 yaş üstü hükümlüler için konutta infaz imkanı sağlanıyor. İnfaz hakimleri, ağır hastalık veya engellilik durumu olan hükümlülerin cezasını konutlarında çekmesine karar verebilecek. Ayrıca, her geçen yıl ile birlikte, denetimli serbestlik uygulamaları da geliştiriliyor ve belirli yükümlülükleri yerine getirmeyen hükümlüler özel infaz usullerinden faydalanamayacak.

HUKUK MUHAKEMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Senetle ispat zorunluluğu ve diğer hukuki prosedürler içerisinde parasal sınırlar tekrar gözden geçiriliyor. Ayrıca, kamuoyunda ’10. Yargı Paketi’ olarak bilinen bu yasalar, TBMM Genel Kurulunda kabul ediliyor. Oylamanın ardından Meclis Başkanvekili, milletvekillerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayarak toplantının kapatıldığı duyuruluyor.