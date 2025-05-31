10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda

CEZA ADALETİ VE MERHAMETİN ÖNEMİ

Yüksel, ceza adaletinin devletin kudretini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini gösterdiğini belirtti. Etkin ceza infaz sisteminin toplumun suç ve suçlulardan korunması ile birlikte hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önleyeceğini ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurgulayan Yüksel, dünyada cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacı doğrultusunda hazırlandığını belirterek, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır” dedi. Teklif ile ayrıca hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, sosyal hayata hazırlanmalarına imkan sağlanması, tahliye şartlarına uyumlarının kolaylaştırılması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Teklifin 30 maddeden oluştuğunu hatırlatan Yüksel, 10 kanunda değişiklik öngörüldüğünü dile getirdi. Denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirten Yüksel, “Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını” söyledi. Bu düzenlemeyle cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekiştirileceğini, toplumun adalet duygusunun güçlendirileceğini ifade etti. Komisyon Başkanı Yüksel, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını belirtti. Çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı infaz sisteminin benimseneceğine dikkat çeken Yüksel, teklifte çocuk hükümlülerin cezalarının infazına yönelik düzenlemelerin de yer aldığını bildirdi, “Cezanın ıslah edici amacının gerçekleşmesi amaçlanmaktadır” dedi.

ADALLETİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin sürekli değişim gösterdiğini belirtti. Yargı alanında köklü değişikliklerin yapıldığını vurgulayan Kırcalı, reformların devam ettiğini ifade etti. Amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere cevap vermek ve hukuka güveni sağlamak olduğunu dile getiren Kırcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde önemli hedeflere yer verildiğini hatırlattı. Teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi esas alınarak hazırlandığını belirten Kırcalı, özellikle cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesi için düzenlemeler yer aldığını ifade etti.

MUHALEFETTEN GELEN ELEŞTİRİLER

Kırcalı’nın sözlerinin ardından, Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. “Düşman ceza hukuku uygulandığını” öne süren Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaları eleştirdi. İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasını hatırlatan Emir, bu süreçte eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının gözaltına alındığını belirtti. Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte yer almadığını ifade eden Emir, bu konunun aileler için umut oluşturduğunu dile getirdi. Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Emir, teklifin beklentileri karşılamadığını ve insanların duygularıyla oynandığını iddia etti. CHP’li Murat Emir’in açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, Emir’in “Düşman hukuku” tanımını kabul etmediğini belirterek, “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur. Her birey yasalar karşısında eşittir” dedi.

YENİ BİR İNFAZ YASASI ÖNERİSİ

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentiler oluşturduğunu ifade etti. Cezaevindeki hükümlülere ve ailelere umut verildiğini söyleyen Şahin, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var. Kafa karışıklığına sebebiyet veren infaz sisteminden el birliğiyle kurtulmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ile ilgili büyük beklenti oluştuğunu belirten Şahin, “Toplumda beklentinin zirveye çıktığı konuda geri adım atmak iktidar temsilcilerine yakışmaz” dedi. DEM Parti Hakkari Milletvekilli Onur Düşünmez de, teklifte mağduriyetleri gideren düzenlemeler bulunmadığını savunarak, teklifin “torba kanun teklifi” niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Teklifin geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Düşünmez, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da, teklifin geri çekilmesini ve düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılması gerektiğini istedi. Ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.