10. Yargı Paketi, Tbmm Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİNİN MERHAMETİ

Yüksel, ceza adaletinin devletin kudretini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini gösterdiğini ifade ediyor. Etkin bir ceza infaz sisteminin sadece toplumun suç ve suçlulardan korunmasını sağlamadığına, aynı zamanda hükümlülerin yeniden suç işlemesini de engelleyebileceğine vurguluyor. Yüksel, dünyada cezalandırıcı anlayıştan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşandığını dile getiriyor. Üstlendiği 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacına uygun olarak hazırlanan teklifin, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmeyi ve ceza adalet sistemi etkinliğini ve caydırıcılığını artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Buna ek olarak, hükümlülerin yeniden suç işleme risklerini azaltmak, sosyal hayata hazırlanmalarına imkan tanımak ve toplumsal kurallara uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yüksel, teklifin 30 madde içerdiğini hatırlatıyor ve 10 kanunda değişiklik öngördüğünü vurguluyor. Yapacağı düzenlemeleri anlatırken, denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirtiyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını söylüyor. Bu düzenlemeyle cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekişeceğini, toplumun adalet duygusunun güçleneceğini ifade ediyor. Ayrıca, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını da aktarıyor. Çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı bir infaz sisteminin benimsenmesi gerektiğini de dile getiriyor.

ADALİT YARGI DEĞİŞİMİ

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin değiştiğini kaydediyor. Yargı alanında tarihi değişikliklerin yapıldığını ve reformların sürdüğünü aktarıyor. Amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere uygun yanıtlar vermek ve hukuka güveni tahkim etmek olduğunu belirtiyor. Teklifin 30 maddeden oluştuğu ve cezasızlık algısının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler içerdiği konusunda da bilgi veriyor. Hapis cezası alan tüm hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalmalarının sağlanarak cezanın ıslah edici amacının gerçekleştirilmesi ve caydırıcılığın sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, çocuklar ve kadınlar lehine özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmesi amaçlanıyor.

MUHALEFETTEN GELEN ELEŞTİRİLER

Kırcalı’nın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine bir usul tartışması başlatıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunuyor ve “Düşman ceza hukuku” uygulandığını öne sürüyor. İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturma sürecini eleştirirken, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine dair hükmün teklifte yer almadığını ifade ediyor. Kanun teklifinin geri çekilmesi talebinde bulunarak, teklifin beklentileri karşılamadığını ve insanların duygularıyla oynandığını öne sürüyor. Yüksel ise Emir’in “Düşman hukuku” ifadesine itiraz ediyor ve “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur. Her birey yasalar karşısında eşittir.” şeklinde karşılık veriyor.

YENİ İNFAZ YASASI TALEPLERİ

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda önemli beklentiler oluşturduğunu ve cezaevindeki hükümlülere umut verdiğini söylüyor. “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var.” şeklinde görüş bildiriyor. Kovid-19 ile ilgili büyük beklentilerin oluştuğunu, beklentinin zirveye çıktığı noktada geri adım atmanın iktidar temsilcilerine yakışmayacağını vurguluyor. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise teklifte mağduriyetleri gideren düzenlemelerin bulunmadığını savunuyor ve teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek geri çekilmesini istiyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da benzer taleplerle teklifi geri çekmeyi ve düzenlemeler üzerinde yeniden çalışmayı öneriyor. Ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.