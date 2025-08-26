Haberler

10 Yaşındaki Çocuk Tarım Aletiyle Bulundu

KAYIP ÇOCUK ARAMA ÇALIŞMALARI SONUNDA BULUNDU

Karaman’da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmaları sonucunda üzerine tarım aleti devrilmiş bir şekilde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Dural, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Kızık köyünde gerçekleşti.

AİLESİYLE BİRLİKTE KÖYE GİTMİŞTİ

Ailesiyle birlikte köye giden Dural bir anda kayboldu. Aile bireyleri, Dural’ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp çocuk için arama çalışmaları başlatan ekipler, Dural’ı kaybolduktan 4 saat sonra dedesinin evinin arkasında buldu.

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dural, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede Dural’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Dural’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

