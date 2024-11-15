10 Yaşındaki Emir’in Ölümü Şok Edici!

SANIKTIN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALARI

Gaziantep’te, gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın cinayetiyle ilgili duruşma başladı. Sanık Mühsün Taşkın, ilk duruşmadaki ifadeleriyle dinleyenleri şaşkına çevirdi.

DURUŞMANIN DETAYLARI

Mühsün Taşkın, duruşmada yaptığı açıklamalarda, olay anını ve yaşananları farklı bir perspektiften değerlendirdi. Yaşananların ardından birçok kişi duruma tepkilerini dile getirdi. Taşkın’ın sözleri, olayın toplumsal boyutunu tekrar gündeme taşırken, adalet arayışı süreci de hız kazandı.