10 Yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçe’ye Geçti

HÜSEYİN AKÇORA’NIN BAŞARILI YOLCULUĞU

İnegölspor U10 takımında futbol kariyerine başlayan 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Afyon’da gerçekleşen bir turnuvada “en iyi kaleci” unvanıyla dikkat çekti. Bu başarı, Fenerbahçeli yetkililerin ilgisini çekmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ

Hüseyin, 4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla katıldığı Kuşadası turnuvasında yaptığı kritik kurtarışlarla performansını artırdı. Bu başarılı gösterimler, onu Fenerbahçe U10 takımına transfer olmaya yönlendirdi. Fenerbahçe’de son 5 aydır antrenmanlara katılan Akçora, hocalarının beğenisini kazanıyor.

İTALYA’DA FIRSAT YAKALIYOR

Akçora, 26-28 Eylül tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Strikers Trophy turnuvasında Fenerbahçe’nin kalesini koruyarak önemli bir görev üstlenecek. Genç kalecinin turnuvadaki performansı, geleceği açısından büyük bir fırsat sunuyor.