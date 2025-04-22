10 Yaşındaki Öğrenci, Saldırgan İdam Edildi

ÇİNLİ SALDIRGAN İDAM EDİLDİ

Shenzhen kentinde, bir Japon okuluna giden 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan idam edildi. 10 yaşındaki öğrenci, Japon bir baba ve Çinli bir annenin çocuğuydu. Bu saldırıyı gerçekleştiren Zhong Changchun adlı Çinli saldırganın idamının infaz edildiği öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, dün Pekin’deki Japonya Büyükelçiliği’ni bu gelişme hakkında bilgilendirdi. Zhong Changchun, geçen yıl 18 Eylül’de Shenzhen’deki Japon okulunun çevresinde öğrenciyi bıçaklayarak hayatına son vermişti. Saldırgan olay yerinde yakalanmıştı ve Ocak ayında idam cezasına çarptırılmıştı.

BENZER SALDIRILARDA İDAM CEZASI UYGULANDI

Geçen yıl Haziran ayında, Çin’in doğusundaki Suzhou kentinde başka bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı bir saldırı daha gerçekleşmişti. Bu saldırıda, bir Çinli servis görevlisi hayatını kaybetmiş, Japon bir anne ve çocuğu ise yaralanmıştı. Bu olayın faili Zhou Jiasheng, Ocak ayında idam cezasına mahkum edilmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, saldırgan geçen hafta idam edildi.