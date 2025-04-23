10 Yaşındaki Spiker Alp, Maç Anlatmak İstiyor

GENÇ SPİKER SELİM ALP AYDIN’IN HEDEFİ

Sosyal medyada maç anlatımlarıyla dikkat çeken 10 yaşındaki Selim Alp Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Trendyol Süper Lig’de maç anlatımı yapmak için hevesleniyor. “Spiker Alp” ismiyle tanınan ve sosyal medyada büyük ilgi gören Selim Alp, bu yeteneğinin babası tarafından keşfedildiğini belirtiyor. Örnek aldığı spikerlerle birlikte maç anlatmak istediğini söyleyen Selim Alp, “Özkan Öztürk, Murat Yenersoy ve Ertem Şener’i örnek alıyorum. Murat Yenersoy ağabeyimle 23 Nisan dolayısıyla bir Süper Lig maçında bir araya gelmek ve maçın girişini anlatmak istiyorum.” şeklinde ifade etti.

MİLLİ TAKIMA SEVGİSİNİ DİLE GETİRİYOR

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın gollerini anlatmaktan keyif alan genç spiker, “Milli takım ve Galatasaray maçlarını anlatırken çok mutlu oluyorum.” dedi. Ayrıca, “Arda ağabey senin golünü yanında anlatmak isterim. Benim maç anlatımlarımı görürsen çok sevinirim.” diyerek milli yıldıza olan sevgisini de dile getirdi. Okulda arkadaşlarıyla maç yapmaktansa spikerlik yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Alp, “Sosyal medyada bana çok güzel mesajlar atıyorlar. İleride spiker ya da futbolcu olmak istiyorum. Maç anlatımı için hazırlıklar yapıyorum.” şeklinde konuştu.

ANLAMLI BİR MESAJ VERİYOR

Selim Alp Aydın, 23 Nisan dolayısıyla oldukça anlamlı bir mesaj vererek, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinli çocukları unutmuyor. Minik spiker, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, savaşın ve şiddetin gölgesindeki Filistinli çocuklar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara kalpten selamımı iletiyorum.” diyerek duyarlılığını gösterdi.