10 Yıllık Borçlar Siliniyor!

YENİ DÜZENLEME İLE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ BELİRLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu olan milyonları etkileyen önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan yeni tebliğe göre, SGK’nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Bu yeni uygulama ile birlikte, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde önemli değişikliklerin de yapıldığı dikkat çekiyor.

BORÇLAR 10 YILI AŞARSA SİLİNECEK

Yeni düzenleme ile işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için prim borçlarında önemli değişiklikler gündeme geldi. Yayınlanan genelgeye göre, borçların zaman aşımı süresi ve icra işlemleri ile borç sorgulama süreçlerinde köklü yenilikler gerçekleştirildi. SGK’nın prim ve diğer alacaklarında 10 yıl olarak belirlenen zaman aşımı süresi, alacağın türüne göre farklı tarihlerden başlatılacak. Mahkeme kararı sonucunda oluşan SGK alacakları için zaman aşımı süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacakken, SGK denetmenleri tarafından tespit edilen borçlar ise rapor tarihinden itibaren 10 yıl süresine tabi olacak. Ayrıca, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi uygulandığı belirtiliyor.