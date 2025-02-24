100 Bin Kişinin Emekli Maaşı Kesiliyor

EMEKLİ SAYISI 17 MİLYONA YAKLAŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında Türkiye’de toplam emekli sayısı neredeyse 17 milyona ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı alan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla ‘sahte sigortalılık denetimleri’ yapmaya başladı.

SAHTE SİGORTALILIK TESPİTİ ARTTI

Geriye dönük denetimlerde son birkaç yıl içerisinde tespit edilen sahte sigortalılık sayısının 100 bine ulaşması söz konusu oldu. Bu sahte sigortalılar için emekli aylıklarını azaltmaya yönelik tasarruflar da belirlendi.

TEBLİGAT PROSEDÜRÜ BAŞLATILIYOR

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, emeklilik başvurusu uygun olmayan kişilerin belirlenmesinin ardından SGK, ilk olarak ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat gönderiyor. Bu tebligatta, belirlenen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi gerektiği ifade edilirken, tebligata cevap verme süresinin 3 iş günü içinde olması gerektiği vurgulanıyor.