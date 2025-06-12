100’üncü Yıl Kütüphaneleri Öğrencilere Destek Sağlıyor

ÖĞRENCİLER 100’ÜNCÜ YIL KÜTÜPHANELERİNDEN YARARLANIYOR

Türk Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde başlatılan 100’üncü Yıl Kütüphaneleri, öğrencilerin yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Proje ile üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrenciler, yıl boyunca Türk Telekom’un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği ile Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümlerinden faydalanarak bilgiye eşit ve kolay erişim sağlıyor.

KÜTÜPHANELERİN GÖREVİ VE HEDEFLERİ

Depremin ardından Hatay’da başlayan kütüphane kurulum süreci, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep gibi illerde devam etti. Bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrenci bu kütüphanelerden yararlandı ve yıl sonuna kadar kütüphane sayısının 20’ye ulaşması planlanıyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi toplumun hizmetine sunarken, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışımızla her zaman insan odaklı projelere öncelik veriyoruz” diye belirtti.

KIZILAY’DAN PROJELERE DESTEĞİ FAZLA

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 1,5 milyon öğrencinin bulunduğu deprem bölgesinde, “Bugün 80 bin öğrencimizin yararlandığı 100’üncü Yıl Kütüphaneleri’nde Türk Telekom’un sağladığı bilgisayar, internet altyapısı ve eğitim platformları, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilere büyük fayda sağladı” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİYLE EĞİTİME DESTEK

Türk Telekom, kütüphanelerde sağladığı fiber internet altyapısı ve WiFi erişimi ile öğrencilerin eğitimdeki ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrencilere sunulan ders anlatım videoları, çözümlü sorular ve deneme sınavları gibi içerikler eğitim sürecini güçlendirirken, 100’üncü Yıl Kütüphaneleri öğrencilerin sınavlara etkin bir şekilde hazırlanmasına olanak tanıyor. Bugüne kadar kütüphanelerde eğitim alan öğrenciler, tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleşmeyi başardı. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya’daki konteyner kentlerde bulunan 13 kütüphanede yaklaşık 80 bin öğrenci eğitim aldı. Türk Telekom ve Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen 100’üncü Yıl Kütüphaneleri’nin sayısının 2025 yılı itibarıyla 20’ye ulaşması bekleniyor.