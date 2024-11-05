“100 Yıllık Gizemli Makinenin Sırrı Bulundu”

GİZEMLİ MAKİNE TARİHÇİLERİ ÇARESİZ BIRAKIYOR

ABD’nin Maryland eyaletinde geçen 100 yıllık gizemli makine, tarihçileri zor durumda bıraktı. Uzun süredir depoda bulunan bu ilginç aletin ne amaçla üretildiği konusunda bir cevap bulamayan tarihçiler, topluluktan yardım istemeye karar verdi. Dorchester İlçesi Tarih Derneği (DCHS), “Neild Müzesi Aygıtı” olarak adlandırdıkları bu cihaza dair ne yapılması gerektiği üzerine haftalar boyunca araştırma yaptı.

KULLANIM AMACINI ORTAYA ÇIKARMA ÇABALARI

Eski bir görünüme sahip olmasına rağmen hala işlevsel olan bu makine, seramik yüzeyde iki yatay pimden oluşuyor. Kendisi ilk başta elle çalıştırılması için tasarlanmış ancak sonrasında otomatik bir motor sistemi eklenerek işlevselliği artırılmış. DCHS, 1990’lı yıllarda Delaware’deki başka bir tarih derneğine bağışlanan benzer bir cihazın varlığından bahsediyor fakat, bu makineyle ilgili fotoğraf eksikliği, ikisini karşılaştırma şansını ortadan kaldırıyor. Dernek, halkın bilgisine başvurduğunda Facebook üzerinden yoğun bir yorum yağmuru yaşanıyor.

HALKIN DESTEĞİNE BAŞVURMAKTAN KAÇINILMADI

Halkın desteği için sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar, birçok farklı görüş ve bilgi paylaşımına yol açtı. Bütün bu çabalar, gizemli makinenin gerçek tarihini aydınlatmak ve bu eşsiz eserin arkasındaki hikayeyi gün yüzüne çıkarmak amacı taşıyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ