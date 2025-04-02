1000 TL İkramiye Farkı Açıklandı

EMEKLİLER İÇİN MÜJDELİ HABER

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı’na yönelik önemli bir duyuru yaptı. Daha önce ödenen 3 bin TL ikramiyeye ilave olarak, 1000 TL daha hesaplara yatırılacak. Uzun zamandır beklenen bu ek ödeme, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına ulaşacak.

ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

SGK tarafından yapılan açıklama gereği, emeklilerin bağlı oldukları sosyal güvenlik hizmetine göre ikramiye fark ödemeleri belirli tarihlerde gerçekleştirilecek. SSK (4/a) kapsamında maaş alan emekliler için ödeme tarihleri şöyle: 17-21 arasında maaş alanlar 3 Nisan’da, 22-26 arasında maaş alanlar 4 Nisan’da ödeme alacak. Bağ-Kur (4/b) kapsamında maaş alanlar da 4 Nisan’da, Emekli Sandığı (4/c) kapsamında maaş alanlar ise 5 Nisan’da ikramiye farklarını alacak. Bu kapsamlı ödeme ile 15,5 milyon emekli ve hak sahibi toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesine ulaşmış olacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM ÖNCESİ DESTEK İHTİYACI

Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak bu ikramiye farkı, milyonlarca emeklinin bütçelerine büyük ölçüde katkı sağlayarak bayram harcamalarını daha da kolaylaştıracak.