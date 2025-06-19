1000pay, Dijital Finans Çözümleri Geliştiriyor

FİNANSAL TEKNOLOJİLERDE YENİ BİR DÖNEM

Finansal teknolojiler alanına “1000pay” markasıyla adım atan şirket, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, “1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.

LİSANS, YERLİ FINTECH EKOSİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ

Sektör temsilcileri, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin aldığı lisansın yerli fintech ekosistemi için büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyor. Yeni nesil finansal çözümlerle beraber pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin iyileşeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı öngörülüyor.

“Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren 1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik alanlarda yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. Holding, doğaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk doğrultusunda şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket ettiğini iletiyor.

Holding bünyesinde bulunan diğer girişimler arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısı üzerine odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma yer alıyor.